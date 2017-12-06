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22:46 (мск), источник: Tengrinews

Двое детей и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Алматы

Твое взрослых и двое детей пострадали в результате ДТП в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Источник: Tengrinews

Авария произошла на пересечении улиц Тургут Озала и Есенжанова. По словам очевидцев, водитель Opel двигался по Есенжанова на восток, а Lada Granta по Тургут Озала в южном направлении. Opel проигнорировал или не заметил знак «Уступи дорогу», проехал перекресток, Lada ударила его в бок. От удара Opel отбросило к воротам автомойки.

В результате пострадали пять человек: водитель и два пассажира Opel и двое детей из Lada. С различными травмами их госпитализировали в больницу.

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