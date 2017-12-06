Двое детей и трое взрослых пострадали в страшном ДТП в Алматы

Авария произошла на пересечении улиц Тургут Озала и Есенжанова. По словам очевидцев, водитель Opel двигался по Есенжанова на восток, а Lada Granta по Тургут Озала в южном направлении. Opel проигнорировал или не заметил знак «Уступи дорогу», проехал перекресток, Lada ударила его в бок. От удара Opel отбросило к воротам автомойки.