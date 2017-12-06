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22:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Москалькова обратилась к главе СКР после отказа возбудить дело о преследовании геев в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Поводом для обращения стал отказ следствия возбудить уголовное дело после поступившего заявления от жителя Омска Максима Лапунова, в котором говорится о преследовании геев в Чечне.

Источник: РИА "Новости"

«Проверочные действия, на мой взгляд, осуществляются слишком долго, речь-то идет о том, чтобы возбудить уголовное дело или нет», — цитирует «РИА Новости» госпожу Москалькову.

Татьяна Москалькова рассказала, что Максим Лапунов приходил к ней на личный прием и рассказал о ситуации с геями в Чечне. «Из той информации, которую он дал, следует, что имеются достаточные основания, чтобы возбудить уголовное дело. А дальше следствие что установит — это другой вопрос», — заявила она.

Ранее СМИ сообщили, что переехавший в Грозный два года назад житель Омска подал заявление в Следственный комитет. В нем он заявил, что был свидетелем применения насилия в чеченской тюрьме по отношению к геям.

Напомним, об «охоте на геев» в Чечне впервые сообщила «Новая газета» в апреле нынешнего года, представив список из 27 пропавших. По данным «Российской ЛГБТ-сети», 79 жителей республики были вынуждены уехать за рубеж. Следственный комитет России начал доследственную проверку, но до сих пор не возбудил уголовного дела.

В мае президент России Владимир Путин обсудил проблему с Татьяной Москальковой, а глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал председателю Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову оказать помощь в расследовании. В июне господин Кадыров назвал сообщения о преследовании геев «ерундой».

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