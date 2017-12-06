Автобус насмерть сбил женщину в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 дек — Sputnik. Смертельный наезд на пешехода произошел на пересечении улиц Сейфуллина и Тобаякова в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

Водитель автобуса, двигаясь по улице Сейфуллина, намеревался повернуть направо на Тобаякова. В этот момент на разрешенный сигнал светофора дорогу переходила женщина. Автобус сбил ее.