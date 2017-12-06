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22:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

Автобус насмерть сбил женщину в Алматы

Пострадавшая 55-летняя женщина скончалась от полученных травм до приезда медиков.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 дек — Sputnik. Смертельный наезд на пешехода произошел на пересечении улиц Сейфуллина и Тобаякова в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

Водитель автобуса, двигаясь по улице Сейфуллина, намеревался повернуть направо на Тобаякова. В этот момент на разрешенный сигнал светофора дорогу переходила женщина. Автобус сбил ее.

Пострадавшая 1962 года рождения скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Как позже рассказал водитель, он не заметил пешехода.

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