Автобус насмерть сбил женщину в Алматы
Пострадавшая 55-летняя женщина скончалась от полученных травм до приезда медиков.
Пострадавшая 55-летняя женщина скончалась от полученных травм до приезда медиков.
АСТАНА, 7 дек — Sputnik. Смертельный наезд на пешехода произошел на пересечении улиц Сейфуллина и Тобаякова в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.
Водитель автобуса, двигаясь по улице Сейфуллина, намеревался повернуть направо на Тобаякова. В этот момент на разрешенный сигнал светофора дорогу переходила женщина. Автобус сбил ее.
Пострадавшая 1962 года рождения скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Как позже рассказал водитель, он не заметил пешехода.