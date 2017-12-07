Продавца шпионской техники осудили в Хабаровске

Продавца шпионской техники выявили сотрудники управления ФСБ России по ВВО. 26-летний горожанин торговал GPS-трекерами, оснащёнными радиомикрофонами. Такое устройство способно передавать звук в зоне действия сотовой связи. Стоимость одного такого прибора оценивается в 1500 рублей.

Согласно экспертизе, проведенной в ходе расследования уголовного дела, GPS-трекеры являлись специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации. Соответственно, для их производства и распространения необходима специальная лицензия, которой у хабаровчанина не было. Расследованием дела занимался региональный следственный комитет.