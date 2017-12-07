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09:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Продавца шпионской техники осудили в Хабаровске

Горожанин продавал китайские GPS-трекеры.

Продавца шпионской техники выявили сотрудники управления ФСБ России по ВВО. 26-летний горожанин торговал GPS-трекерами, оснащёнными радиомикрофонами. Такое устройство способно передавать звук в зоне действия сотовой связи. Стоимость одного такого прибора оценивается в 1500 рублей.

Согласно экспертизе, проведенной в ходе расследования уголовного дела, GPS-трекеры являлись специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации. Соответственно, для их производства и распространения необходима специальная лицензия, которой у хабаровчанина не было. Расследованием дела занимался региональный следственный комитет.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по ВВО, Железнодорожный районный суд признал мужчину виновным в незаконном обороте специальных технических средств и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

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