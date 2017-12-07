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09:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

СК отпустил экс-главу Дальнегорска под подписку о невыезде

Предварительное расследование уголовного дела в отношении Игоря Сахуты завершено.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 декабря, PrimaMedia.

Мера пресечения бывшему мэру Дальнегорска Игорю Сахуте, который обвиняется в превышении должностных полномочий, изменена с содержания под домашним арестом на подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщила корр. ИА PrimaMedia cтарший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Напомним, что второй отдел по расследованию особо важных дел СК по Приморью возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в администрации Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Указывалось, что в конце 2015 года должностное лицо из числа сотрудников администрации, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. метра на вторичном рынке Дальнегорска, организовало проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. После чего сотрудник администрации обеспечил приемку и оплату в установленном контрактом размере. В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей.

В декабре 2016 года суд отправил Игоря Сахуту в СИЗО, 2 июля 2017 года Ленинский районный суд Владивостока изменил меру пресечения на домашний арест. В августе Игорь Сахута был отстранен от должности главы Дальнегорска.

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