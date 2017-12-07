СК отпустил экс-главу Дальнегорска под подписку о невыезде

Напомним, что второй отдел по расследованию особо важных дел СК по Приморью возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в администрации Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Указывалось, что в конце 2015 года должностное лицо из числа сотрудников администрации, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. метра на вторичном рынке Дальнегорска, организовало проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. После чего сотрудник администрации обеспечил приемку и оплату в установленном контрактом размере. В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей.