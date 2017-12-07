Мужчину по неосторожности застрелили на охоте в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается расследование уголовного дела по факту причинения смертельного ранения мужчине во время охоты, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, преступление совершено 15 сентября 2017 года в Солнечном районе. Группа охотников двигалась на моторной лодке по озеру Эворон. В лодке на вещах находилось заряженное ружье 12 калибра одного из них. Так как лодку постоянно трясло, 48-летний хозяин огнестрельного оружия решил его поправить, взял в руки. По неустановленной причине произошел выстрел, заряд дроби попал в бедро одному из охотников. 46-летний потерпевший доставлен в больницу, где, несмотря на старания врачей, скончался 5 октября 2017 года.