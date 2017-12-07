Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Кремль ответил на вопрос об ответственности Мутко за решение МОК
Дворкович обратился с призывом к российским спортсменам
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
«Серьезно больны»: Кобзон о Табакове и Гафте
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: актёр Еремеев вступился за сестру Карину Мишулину
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Кейт Миддлтон примерила тиару принцессы Дианы
Российским олимпийцам подарят форму
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
09:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мужчину по неосторожности застрелили на охоте в Хабаровском крае

В настоящее время проводятся следственные действия.

Хабаровск, 7 декабря, AmurMedia.

В Хабаровском крае продолжается расследование уголовного дела по факту причинения смертельного ранения мужчине во время охоты, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, преступление совершено 15 сентября 2017 года в Солнечном районе. Группа охотников двигалась на моторной лодке по озеру Эворон. В лодке на вещах находилось заряженное ружье 12 калибра одного из них. Так как лодку постоянно трясло, 48-летний хозяин огнестрельного оружия решил его поправить, взял в руки. По неустановленной причине произошел выстрел, заряд дроби попал в бедро одному из охотников. 46-летний потерпевший доставлен в больницу, где, несмотря на старания врачей, скончался 5 октября 2017 года.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новый год в Хабаровске: почем Дед Мороз для народа
Новые предложения для хабаровчан к Новому Году подготовила туркомпания "ПОДСОЛНУХ"
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Орешкин рассказал о будущем рубля
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь