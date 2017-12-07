После аварии троллейбуса с иномарками в Новосибирске несколько человек были госпитализировали
Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Ленинском районе.
Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Ленинском районе.
В Новосибирске минувшим вечером, 6 декабря, произошло серьезное и массовое
— Водитель «Форда» двигался в сторону 2-й Станционной и, предположительно, решил развернуться. Седан, как нам пишут, в
Как стало известно, по предварительной информации и со слов очевидцев медики госпитализировали в больницу троих человек, есть еще пострадавшие. Находившихся людей в «Форде» зажало в салоне: их извлекали из искорёженного автомобиля спасатели МЧС. Пострадавших увезли на реанимобиле.