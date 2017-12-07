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07:08 (мск), источник: Комсомольская правда

После аварии троллейбуса с иномарками в Новосибирске несколько человек были госпитализировали

Массовое ДТП с пострадавшими произошло в Ленинском районе.

В Новосибирске минувшим вечером, 6 декабря, произошло серьезное и массовое дорожно-транспортное происшествие в Ленинском районе. Авария случилась на Станционной, 43. Там столкнулись иномарки: седан Ford Mondeo, кроссовер Nissan Quashqai, хэтчбек Honda Fit и троллейбус.

— Водитель «Форда» двигался в сторону 2-й Станционной и, предположительно, решил развернуться. Седан, как нам пишут, в какой-то момент столкнулся с троллейбусом, после чего последовал удар о «Ниссан», в который затем врезалась «Хонда», — комментируют очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Как стало известно, по предварительной информации и со слов очевидцев медики госпитализировали в больницу троих человек, есть еще пострадавшие. Находившихся людей в «Форде» зажало в салоне: их извлекали из искорёженного автомобиля спасатели МЧС. Пострадавших увезли на реанимобиле.

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