Экс-бухгалтеру филиала РЖД, похитившую более 5,7 млн рублей, вынесли приговор в Хабаровске

Суд признал ее виновной в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

Суд установил, что в период с апреля 2013 года по 10 сентября 2016 года бухгалтер филиала ОАО «РЖД», ответственная за правильность расчета заработной платы персоналу, начисления отпускных сумм и прочих выплат, ежемесячно включала в реестр ведомостей недостоверные сведения о получателе денежных средств в суммах, не превышающих 100 тысяч рублей, которые впоследствии получала в свое распоряжение.