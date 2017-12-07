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05:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Экс-бухгалтеру филиала РЖД, похитившую более 5,7 млн рублей, вынесли приговор в Хабаровске

Прокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего бухгалтера филиала ОАО «РЖД».

Суд признал ее виновной в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

Суд установил, что в период с апреля 2013 года по 10 сентября 2016 года бухгалтер филиала ОАО «РЖД», ответственная за правильность расчета заработной платы персоналу, начисления отпускных сумм и прочих выплат, ежемесячно включала в реестр ведомостей недостоверные сведения о получателе денежных средств в суммах, не превышающих 100 тысяч рублей, которые впоследствии получала в свое распоряжение.

В результате мошеннических действий подсудимая причинила Дальневосточной дирекции инфраструктуры — структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «РЖД» ущерб на сумму свыше 5,7 млн рублей.

В судебном заседании подсудимая вину в инкриминируемом преступлении признала в полном объеме, перечислила в счет возмещения ущерба 57 тысяч рублей.

Суд приговорил подсудимую к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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