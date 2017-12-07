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09:31 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске арестовали подозреваемых в подготовке атаки на районный орган

ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. Центральный районный суд Хабаровска арестовал четырех молодых людей, подозреваемых в планировании атаки на администрацию одного из районов Хабаровска, сообщил РИА Новости в четверг представитель суда.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник следствие проинформировало о задержании в Хабаровске четырех мужчин, двое из которых студенты. По версии следствия, в августе двое жителей Хабаровска организовали экстремистское сообщество, в которое вовлекли двоих знакомых, для совершения преступлений против лиц неславянского вида. Как отмечал СК, подозреваемые раздобыли пособия по изготовлению взрывчатых веществ, в заброшенных зданиях учились стрелять из оружия и бросать бутылки с зажигательной смесью. В ближайших планах подозреваемых было нападение на администрацию одного из районов Хабаровска, а также на продуктовый киоск, заявляло следствие.

Возбуждены уголовные дела по статьям «организация экстремистского сообщества», «участие в экстремистском сообществе».

«По решению суда все четверо подозреваемых заключены под стражу. Срок содержания под стражей определен до 3 февраля, то есть на два месяца», — сказал собеседник.

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