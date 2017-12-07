В Пермском крае пропал житель Лысьвы Иван Заеленчиц

«2 декабря около 21.30 Иван поехал на такси в посёлок Невидимка. В последний раз его там видели вечером 3 декабря. С тех пор мы ничего о нём не знаем. Мы живём вместе, дома и на работе у него никаких ссор не было. Его телефон находится вне зоны действия сети. Если вам что-то известно о том, что с ним произошло, позвоните по телефону 89082501086», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» сестра пропавшего Татьяна Бражникова.