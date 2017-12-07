В Пермском крае пропал житель Лысьвы Иван Заеленчиц
Молодого человека в последний раз видели вечером 3 декабря, с тех пор о нём ничего не известно.
Молодого человека в последний раз видели вечером 3 декабря, с тех пор о нём ничего не известно.
Родные ищут 24-летнего сотрудника автосервиса из Лысьвы Ивана Заеленчица.
«2 декабря около 21.30 Иван поехал на такси в посёлок Невидимка. В последний раз его там видели вечером 3 декабря. С тех пор мы ничего о нём не знаем. Мы живём вместе, дома и на работе у него никаких ссор не было. Его телефон находится вне зоны действия сети. Если вам
Иван был одет в светлые голубые джинсы, чёрную куртку и кроссовки белого цвета.