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09:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Автолюбительница в Приморье сбила пенсионерку и уехала

В Артеме полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход, об этом Deita. ru сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в районе улицы Каширская.

Установлено, что на «зебре» совершен наезд на пенсионерку. Потерпевшая госпитализирована в медучреждение. Водитель автомобиля, спровоцировавшего ДТП, с места происшествия скрылся.

Спустя два часа виновница автоаварии приехала в отдел полиции, где дала признательные показания. 42-летняя жительница Артема объяснила свое поведение тем, что в момент аварии сильно напугалась и не придумала ничего лучше, как просто-напросто уехать.

Составлен административный протокол по статье КоАП «Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся».

По факту автоаварии проводится административное расследование.

Напомним, ранее Deita.ru неоднократно писало о ситуациях, когда на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилист сбивает пешехода. Причиной такой аварии часто является невнимательность водителя или неправильно выбранная скорость движения. Сотрудники ГИБДД зимой во время гололеда рекомендуют всегда сбрасывать скорость перед «зеброй», даже если рядом не видно пешеходов.

Екатерина Лапкина.

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