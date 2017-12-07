«Захват» японской школы кабанами попал на видео

Как отмечается, 4 декабря в 11 часов утра два диких зверя проникли на территорию частной школы Хигасияма. Кабаны бегали по зданию учебного заведения, а один из них «искупался» в школьном бассейне. Полиция применила снотворное, чтобы обезвредить зверей. Позже стало известно, что оба кабана мертвы.

Телерадиокомпания также напомнила, что в октябре в Киото уже произошел подобный инцидент. Тогда правоохранители задержали на улице города кабана длиной 1 метр. Кроме того, 27 ноября в киотском храме Хэйан дикий зверь напал на мужчину и сломал ему руку, затем скрылся и был найден мертвым во рву Замка Нидзё.