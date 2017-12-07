Двое жителей Омской области украли пять стогов сена

За дежурные сутки в отделы полиции региона поступило 1 051 сообщение о различных преступлениях и происшествиях, в том числе 33 сообщения о кражах. Одна из них произошла в Москаленском районе.

В полицию обратился 53-летний житель Доброе Поле, работающий в сельскохозяйственной организации. Сельчанин пояснил, что с поля около села Грязновка пропали пять стогов сена.

Вскоре сотрудники полиции установили причастных к краже. Подозреваемыми оказались два односельчанина, 25 и 26 лет. Ранее парни не были судимы, однако теперь им предстоит уголовная ответственность.