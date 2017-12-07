Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Высоцкая показала, как лишилась волос ради съемок в фильме
9 видов капусты, которые нужно начать есть прямо сейчас
Елена Летучая показала детское фото
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
СМИ США о форме ОИ: Русские как будто смеются над Западом
Песков об отстранении: МОК должен уйти в отставку
“99,99%”: актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Невестка Понаровской поведала о жизни свекрови
Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья
Екатерина Стриженова затмила всех на модной вечеринке
Сын Табакова рассказал об изменениях в состоянии отца – СМИ
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Экипаж подлодки «Сан-Хуан» совершил 8 звонков перед исчезновением
В возрасте 28 лет умерла Лилия Дунаевская
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
8Поклонение Ким Чен Ыну
07:54 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе ДТП с участием двух маршрутных автобусов попало на видео

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Авария произошла 5 декабря на пересечение улиц имени Города Галле и Проспекта Октября.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, сообщает телеканал Utv.ru. На кадрах видно как перед перекрестком при смене сигналов светофора останавливаются маршрутный «Нефаз» и карета скорой помощи, а буквально секунду спустя в автобус врезается пассажирский «Ивеко».

По видео определить скорость транспортного средства не возможно, но она была явно превышена при текущих погодных условиях. Возможно, водитель маршрутки отвлекся на оплату проезда или телефон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что в ДТП имеется один пострадавший, это женщина 1983 года рождения. С травмами головы она обратилась в травмпункт и позже была отпущена домой.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Саакашвили рассказал, как похудел на 30 килограммов
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Подворачиваете или заправляете? Какую обувь подобрать к джинсам Джинсы становятся ключевым предметом гардероба, и, как мы все знаем, заправлять их в сапоги не стоит. Как быть и что делать — читай в нашей статье
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь