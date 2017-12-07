В Уфе ДТП с участием двух маршрутных автобусов попало на видео
УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Авария произошла 5 декабря на пересечение улиц имени Города Галле и Проспекта Октября.
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УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Авария произошла 5 декабря на пересечение улиц имени Города Галле и Проспекта Октября.
Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, сообщает телеканал Utv.ru. На кадрах видно как перед перекрестком при смене сигналов светофора останавливаются маршрутный «Нефаз» и карета скорой помощи, а буквально секунду спустя в автобус врезается пассажирский «Ивеко».
По видео определить скорость транспортного средства не возможно, но она была явно превышена при текущих погодных условиях. Возможно, водитель маршрутки отвлекся на оплату проезда или телефон.
Известно, что в ДТП имеется один пострадавший, это женщина 1983 года рождения. С травмами головы она обратилась в травмпункт и позже была отпущена домой.