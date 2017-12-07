В Уфе ДТП с участием двух маршрутных автобусов попало на видео

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, сообщает телеканал Utv.ru. На кадрах видно как перед перекрестком при смене сигналов светофора останавливаются маршрутный «Нефаз» и карета скорой помощи, а буквально секунду спустя в автобус врезается пассажирский «Ивеко».

По видео определить скорость транспортного средства не возможно, но она была явно превышена при текущих погодных условиях. Возможно, водитель маршрутки отвлекся на оплату проезда или телефон.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lqYV8YA3a8k?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.