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07:44 (мск), источник: Вести - Пермь

В ГУФСИН назвали причину возгорания в Соликамской колонии

При пожаре в Соликамской исправительной колонии № 1 никто не пострадал.

Источник: Вести - Пермь

В Пермском региональном управлении ГУФСИН России смогли назвать предварительную причину возгорания в Соликамской исправительной колонии № 1. В ведомстве также подтвердили, что при пожаре никто не пострадал.

Горел административный корпус. ЧП произошло поздним вечером. Поначалу по стране разлетелась новость, что горит печально известный «Белый лебедь» — колония для самых опасных преступников. Однако сейчас достоверно известно, что пожар произошел на территории соседней колонии. Хотя ИК № 1 располагается практически в одном периметре с «Белым лебедем».

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Станислав Волегов, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Пермскому краю: «По предварительным данным причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки, пострадала крыша административного здания ИК № 1 на площади примерно 1100 квадратных метров. При этом само трёхэтажное здание от пожара не пострадало. Жертв и пострадавших нет».

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