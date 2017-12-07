В ГУФСИН назвали причину возгорания в Соликамской колонии

Источник: Вести - Пермь

В Пермском региональном управлении ГУФСИН России смогли назвать предварительную причину возгорания в Соликамской исправительной колонии № 1. В ведомстве также подтвердили, что при пожаре никто не пострадал.

Горел административный корпус. ЧП произошло поздним вечером. Поначалу по стране разлетелась новость, что горит печально известный «Белый лебедь» — колония для самых опасных преступников. Однако сейчас достоверно известно, что пожар произошел на территории соседней колонии. Хотя ИК № 1 располагается практически в одном периметре с «Белым лебедем».

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