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07:52 (мск), источник: AmurMedia.ru

МЧС Хабаровского края предупреждает: Не качественная пиротехника опасна для жизни!

В Хабаровске уже вовсю развернулась предпраздничная торговля. Вместе с новогодними сувенирами и подарками горожане, руководствуясь принципом «гулять так гулять!», сметают с прилавков разнокалиберные петарды и салюты. Но именно здесь они рискуют больше всего.

Источник: РИА "Новости"

Некачественная пиротехника может стоить здоровья, а иногда — жизни, сообщили ИА AmurMedia в ГУ МЧС Хабаровского края.

— В соответствии с правилами пожарной безопасности, продажа пиротехнических изделий разрешается только в специализированных магазинах или отделах, — предупреждает сотрудник пресс-службы краевого ГУ МЧС Екатерина Потворова. — В торговых центрах они должны примыкать к эвакуационным выходам. Никогда не покупайте пиротехнику с уличных лотков или у знакомых — никаких гарантий безопасности!

Однако, даже делая покупки в магазине, нужно быть внимательным. Не так давно, хабаровчанин приобрел фейерверки в магазине «Домино» на ул. Шевчука, 9. Магазин предлагал хорошие скидки, чем и привлек покупателя. Разглядывая батарею салютов, мужчина обратил внимание, что срок годности товара истек еще в январе 2017 года. Обратившись по этому поводу к продавцу, он получил ответ: «Мы не скрываем, что сроки годности давно вышли. Пороху ничего не будет». Хабаровчанин рассказал о своем походе в магазин информагентству и приложил чек.

— Мы, действительно, продаем пиротехнику, у которой заканчивается срок годности со скидкой 50 процентов, — рассказала начальник отдела розничных продаж оптово-розничной компании «Домино» Елена Шестакова. — Срок годности и скидка указаны прямо в чеке. По акции продается товар, у которого срок годности истекает, к примеру, в январе 2018, то есть на данный момент пиротехника в норме. Мы не торгуем просроченной продукцией. То, что покупателю попался товар с истекшим сроком, могу объяснить лишь человеческим фактором и ошибкой при инвентаризации. Приносим свои извинения.

Елена Шестакова согласилась, что просроченная пиротехника таит в себе опасность и пользоваться ею нельзя. Еще она добавила, что хабаровчанин может обратиться в магазин, где ему будет сделан возврат либо обмен товара.

В свою очередь спасатели просят горожан: обращайте внимание на упаковку. Она не должна быть поврежденной или отсыревшей. Производители обязательно указывают свой полный адрес и телефон, дают инструкцию по применению на русском языке и ставят на упаковке свой оригинальный товарный знак.

— Не закупайте сразу много пиротехники и не складируйте ее дома — это крайне опасно, — продолжает Екатерина Потворова. — Хранить фейерверки нужно в сухом, отапливаемом помещении при температуре не выше 30 градусов, вдали от детей и горючих материалов. Следите, чтобы там не становилось влажно или очень холодно — из-за резких перепадов температуры изделия могут отсыреть. «Намокшую» пиротехнику сразу выбрасывайте. Даже не пытайтесь ее просушить — на батарее, обогревателе, феном… Это может привести к беде.

И даже при запуске качественных и сертифицированных фейерверков стоит соблюдать технику безопасности. Нельзя не запускайте пиротехнические изделия в здании. Необходимо отойти не менее, чем на 50 метров от построек. Устанавливайте фейерверк только на ровную поверхности, воткните в снег ровно вертикально. Отойдите на безопасное расстояние и до завершения запуска фейерверков не подходить к пиротехнике. Рекомендуется выждать какое-то время после окончания запуска, чтобы избежать несчастного случая.

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