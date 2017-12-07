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09:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Почти 2 тысячи кубиков Рубика задержали в Приморье

Таможенники обнаружили признаки контрафакта и изъяли продукцию.

Владивосток, 7 декабря, PrimaMedia.

Владивостокская таможня арестовала 1728 контрафактных кубиков Рубика, прибывших в Приморье из Китая. На поставщика возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Владивостокской таможни.

Таможенники при досмотре увидели, что ввозимые товары по внешнему виду сходны до степени смешения с товарным знаком «кубик Рубика» и сделали запрос в компанию-представитель товарного знака.

От представителя компании «Seven Towns Limited» поступил ответ о признаках контрафактности товара и нарушении права владельца интеллектуальной собственности. Ввозимые товары, фактически представляющие собой изделия в виде головоломки «кубик Рубика», не являются оригинальной лицензионной продукцией и по внешним признакам представляют собой низкокачественный продукт.

В отношении общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего ввоз игрушек, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП России (незаконное использование товарного знака), санкция по которой предусматривает наказание в виде административного штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

В отношении товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, был составлен протокол об аресте.

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