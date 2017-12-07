На пожаре в Магнитогорске погибли пожилые супруги
Еще 20 жильцов дома эвакуировали по пожарной лестнице во время тушения огня.
Еще 20 жильцов дома эвакуировали по пожарной лестнице во время тушения огня.
Звонок на пульт дежурного пожарной части поступил от соседей около восьми утра. Горела квартира на втором этаже многоквартирного дома по улице Советской. Уже через несколько минут огнеборцы прибыли по указанному адресу.
— По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное курение хозяина квартиры, — рассказали в
Сейчас подсчитывается ущерб, нанесенный пожаром. В причинах загорания квартиры предстоит разобраться сотрудникам органов дознания.