Жителю Омской области, погубившему в «пьяной» аварии беременную жену и двух детей, дали шесть лет

Большеуковский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего сельчанина. Летом этого года мужчина устроил аварию неподалеку от села Могильно-Посельское, в которой погибли его беременная супруга и двое малышей от ее первого брака.

ДТП случилось 23 июля, тогда мужчина, лишенный прав, пьяным сел за руль авто «Лада Приора» вместе со своей семьей. Они ехали по трассе Омск-Тара, когда на 180 километре водитель превысил скорость и попытался обогнать «КамАЗ», но маневр не удался. Легковушка вылетела на обочину и врезалась в бетонную трубу. Ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты, а малыши ехали без детских автокресел. Из-за удара супруга и дети вылетели из салона — 31-летняя беременная женщина и 3-летний мальчик погибли сразу, а 5-летняя девочка скончалась на следующей день в больнице. Сам водитель также получил травмы, но остался жив.

В суде мужчина отрицал свою вину, заявляя, что на момент аварии за рулем сидела его беременная жена, а не он. Однако родственники и знакомые погибшей утверждали, что водительских прав у нее не было, и вообще она не умела водить машину. Камера видеонаблюдения на АЗС незадолго до аварии запечатлела, что за руль «Приоры» сел именно мужчина. Кроме того, на водительском кресле экспертиза обнаружила генетические следы главы семейства, а не его жены.