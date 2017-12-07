Жителю Омской области, погубившему в «пьяной» аварии беременную жену и двух детей, дали шесть лет
Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.
Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.
Большеуковский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего сельчанина. Летом этого года мужчина устроил аварию неподалеку от села
ДТП случилось 23 июля, тогда мужчина, лишенный прав, пьяным сел за руль авто «Лада Приора» вместе со своей семьей. Они ехали по трассе
В суде мужчина отрицал свою вину, заявляя, что на момент аварии за рулем сидела его беременная жена, а не он. Однако родственники и знакомые погибшей утверждали, что водительских прав у нее не было, и вообще она не умела водить машину. Камера видеонаблюдения на АЗС незадолго до аварии запечатлела, что за руль «Приоры» сел именно мужчина. Кроме того, на водительском кресле экспертиза обнаружила генетические следы главы семейства, а не его жены.
Суд также обратил внимание, что мужчина ранее был судим. Ему предстоит вновь вернуться за решетку: Большереченский суд назначил виновнику ДТП 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд лишил его права в течение трех лет садиться за руль.