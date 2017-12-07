Прокурор затребовал для директора скандального «Мерка» почти 3 года колонии

Гособвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и взыскать возмещение ущерба на 89 млн рублей.

По данным следствия, Золотарев в 2010—2015 годах организовал бизнес по приему отходов, содержащих полихлордифинилы, относимые к первому классу опасности. При этом фактической возможности утилизации он не имел, поскольку отсутствовало соответствующее оборудование. Отравляющие вещества он незаконно размещал на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей, г. Тюмени и других субъектов Российской Федерации. Экологический ущерб от этой деятельности оценивается в упомянутую сумму на 89 млн.

Уголовное дело было возбуждено после публикаций СМИ, в том числе развернутые расследования неоднократно публиковал «СуперОмск». Вину в совершении преступления подсудимый не признал, мер по возмещению ущерба не принял, сообщает пресс-служба прокуратуры области. Отметим, Золотарев так и не раскрыл место размещения отходов, отказавшись отвечать на этот вопрос в судебном процессе.

Оглашение приговора ожидается 15 декабря.