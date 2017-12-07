Прокурор затребовал для директора скандального «Мерка» почти 3 года колонии
В Советском районном суде состоялись прения по уголовному делу Дмитрия Золотарева, директора ООО «Мерк» и ООО «Природоохранное предприятие «Мерк».
В Советском районном суде состоялись прения по уголовному делу Дмитрия Золотарева, директора ООО «Мерк» и ООО «Природоохранное предприятие «Мерк».
Гособвинитель потребовал приговорить обвиняемого к 2 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и взыскать возмещение ущерба на 89 млн рублей.
По данным следствия, Золотарев в 2010—2015 годах организовал бизнес по приему отходов, содержащих полихлордифинилы, относимые к первому классу опасности. При этом фактической возможности утилизации он не имел, поскольку отсутствовало соответствующее оборудование. Отравляющие вещества он незаконно размещал на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей, г. Тюмени и других субъектов Российской Федерации. Экологический ущерб от этой деятельности оценивается в упомянутую сумму на 89 млн.
Уголовное дело было возбуждено после публикаций СМИ, в том числе развернутые расследования неоднократно публиковал «СуперОмск». Вину в совершении преступления подсудимый не признал, мер по возмещению ущерба не принял, сообщает
Оглашение приговора ожидается 15 декабря.
Полихлордифенилы классифицируются как вероятные канцерогены человека, ухудшающие память и отрицательно сказывающиеся на интеллектуальном развитии детей и взрослых и вызывающие заболевания печени и нарушение репродуктивной функции человека, повреждают органы эндокринной системы, а также способствуют росту онкологических заболеваний. Вещество максимально адсорбируется почвой, за счет наличия носителя способны перемещаться вниз по профилю, загрязняя поверхностные и грунтовые воды.