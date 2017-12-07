Массовая драка в Атырау: в полиции рассказали подробности

Сообщается, что 6 декабря примерно в 13.25, в микрорайоне Привокзальный городу Атырау между подростками возникли разногласия, в дальнейшем переросшие в потасовку.

«Все участники данного инцидента установлены. С родителями проведены профилактические беседы. В отношении родителей 6 несовершеннолетних, участвовавших в данной потасовке, составлены административные материалы по статье 435 КоАП РК», — сообщили в ДВД.

Ранее в Сеть попало видео массовой драки подростков в Атырау. На кадрах видно, как несколько подростков избивают одного парня, повалив его на землю. Они наносят удары руками и ногами до тех пор, пока не вмешиваются прохожие.