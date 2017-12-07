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07:56 (мск), источник: Tengrinews

Массовая драка в Атырау: в полиции рассказали подробности

В ДВД Атырауской области рассказали подробности массовой драки между подростками, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента.

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Сообщается, что 6 декабря примерно в 13.25, в микрорайоне Привокзальный городу Атырау между подростками возникли разногласия, в дальнейшем переросшие в потасовку.

«Все участники данного инцидента установлены. С родителями проведены профилактические беседы. В отношении родителей 6 несовершеннолетних, участвовавших в данной потасовке, составлены административные материалы по статье 435 КоАП РК», — сообщили в ДВД.

Пострадавших нет, отметили в полиции.

Ранее в Сеть попало видео массовой драки подростков в Атырау. На кадрах видно, как несколько подростков избивают одного парня, повалив его на землю. Они наносят удары руками и ногами до тех пор, пока не вмешиваются прохожие.

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