В центре Екатеринбурга иномарка протаранила трамвай
Перед «Пассажем».
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Перед «Пассажем».
Утром 7 декабря в Екатеринбурге на проспекте Ленина перед торговым центрам «Пассаж» столкнулись трамвай и иномарка.
«Вызвали ГАИ. Движение трамваев закрыто», — пишет Валерия Васильева в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).
Есть ли пострадавшие не уточняется. Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД на момент публикации новости «Уралинформбюро» не удалось.