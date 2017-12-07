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08:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В центре Екатеринбурга иномарка протаранила трамвай

Перед «Пассажем».

Утром 7 декабря в Екатеринбурге на проспекте Ленина перед торговым центрам «Пассаж» столкнулись трамвай и иномарка.

«Вызвали ГАИ. Движение трамваев закрыто», — пишет Валерия Васильева в группе «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены, — прим.ред.).

Есть ли пострадавшие не уточняется. Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД на момент публикации новости «Уралинформбюро» не удалось.

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