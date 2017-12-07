Во время операции по пластике век умерла жительница Бердска

62-летняя жительница Бердска скончалась во время операции по блефаропластике (операция по подтяжке век) в новосибирской клинике 1 декабря.

В территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по НСО корреспонденту VN.ru подтвердили, что к ним уже поступило заявление от родственников для расследования этой трагедии.

Стоимость услуги по блефаропластике в Новосибирске от 26 до 30 тысяч рублей. В самой клинике прокомментировать инцидент отказались, сославшись на врачебную тайну.

«Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии ее здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют медицинскую тайну», — говорится в ответе клиники на запрос VN.ru.

Добавим, что клиника, где произошел инцидент, хорошо известна в Новосибирске. На сайте учреждения есть все лицензии, позволяющие заниматься частной медицинской практикой.