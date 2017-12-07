Дорожный чиновник в Прикамье из неприязни мешал работать автошколе

ПЕРМЬ, 7 декабря, ФедералПресс. Начальник управления государственного автодорожного надзора по Пермскому краю на почве неприязни искусственно создал условия, при которых директор частного образовательного учреждения ДПО «Учебный центр профессиональной квалификации» Пермского края более года — с февраля 2016 года по апрель 2017 — не могла получить удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.