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08:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Дорожный чиновник в Прикамье из неприязни мешал работать автошколе

ПЕРМЬ, 7 декабря, ФедералПресс. Начальник управления государственного автодорожного надзора по Пермскому краю на почве неприязни искусственно создал условия, при которых директор частного образовательного учреждения ДПО «Учебный центр профессиональной квалификации» Пермского края более года — с февраля 2016 года по апрель 2017 — не могла получить удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Арбитражный суд края признал действия чиновника незаконными. Однако тот упорствовал, затягивая реальное исполнение законного акта по надуманным причинам.

Тем самым чиновник создал дискриминационные условия по доступу на рынок образовательных услуг предпринимателю. Он препятствовал законной предпринимательской деятельности.

Уголовное дело против него велось по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, в нарушение вступившего в законную силу судебного акта). Дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми.

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