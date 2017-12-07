Житель Чайковского украл у друга ключи от машины и уехал
Против угонщика возбудили уголовное дело.
Против угонщика возбудили уголовное дело.
Житель города Чайковский припарковал свой автомобиль ВАЗ-2107 у жилого дома по улице Декабристов, а на утро обнаружил, что она пропала. Мужчина сообщил об этом в отдел полиции.
— В ходе
Угонщика задержали и доставили в отдел полиции, где опросили. По факту угона автомобиля угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Отечественную легковушку нашли и вернули законному владельцу.