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08:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Чайковского украл у друга ключи от машины и уехал

Против угонщика возбудили уголовное дело.

Житель города Чайковский припарковал свой автомобиль ВАЗ-2107 у жилого дома по улице Декабристов, а на утро обнаружил, что она пропала. Мужчина сообщил об этом в отдел полиции.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка установлено, что к совершению преступления причастен знакомый потерпевшего, который ранее похитил у заявителя ключи от автомобиля, — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Угонщика задержали и доставили в отдел полиции, где опросили. По факту угона автомобиля угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Отечественную легковушку нашли и вернули законному владельцу.

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