Житель Чайковского украл у друга ключи от машины и уехал

Житель города Чайковский припарковал свой автомобиль ВАЗ-2107 у жилого дома по улице Декабристов, а на утро обнаружил, что она пропала. Мужчина сообщил об этом в отдел полиции.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражами порядка установлено, что к совершению преступления причастен знакомый потерпевшего, который ранее похитил у заявителя ключи от автомобиля, — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.