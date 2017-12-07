Крупную аварию в центре Омска устроил водитель-тинейджер

Накануне, 6 декабря, в районе СКК Блинова столкнулись и разлетелись по разным сторонам дороги «восьмерка» и иномарка. Авария спровоцировала огромные пробки.

Как сообщает «НГС» со ссылкой на Омское управление ГИБДД, виновником аварии стал 18-летний водитель ВАЗ-2108. Он попытался объехать поломанную машину, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту». У юноши не было водительских прав.