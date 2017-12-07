На трассе в Буздякском районе перевернулся автомобиль
Днем в Буздякском районе на 1373 км автодороги
Днем в Буздякском районе на 1373 км автодороги
По предварительным данным, 61-летний житель города Туймазы за рулем «Byd» не справился с рулевым управлением, допустил наезд на дорожное ограждение, затем на опору электропередач с последующим опрокидыванием на проезжей части. Водитель госпитализирован с многочисленными травмами, сообщили в
Всего за минувшие сутки, 6 декабря 2017 года, на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых пострадали десять человек.