На трассе в Буздякском районе перевернулся автомобиль

По предварительным данным, 61-летний житель города Туймазы за рулем «Byd» не справился с рулевым управлением, допустил наезд на дорожное ограждение, затем на опору электропередач с последующим опрокидыванием на проезжей части. Водитель госпитализирован с многочисленными травмами, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.