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08:45 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На трассе в Буздякском районе перевернулся автомобиль

Днем в Буздякском районе на 1373 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло опрокидывание легкового автомобиля.

По предварительным данным, 61-летний житель города Туймазы за рулем «Byd» не справился с рулевым управлением, допустил наезд на дорожное ограждение, затем на опору электропередач с последующим опрокидыванием на проезжей части. Водитель госпитализирован с многочисленными травмами, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Всего за минувшие сутки, 6 декабря 2017 года, на дорогах республики зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых пострадали десять человек.

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