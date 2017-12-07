Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Холодный климат грозит раком
Овечкин отреагировал на отстранение России от Олимпиады-2018
Дворкович обратился с призывом к российским спортсменам
Образ дня: Лена Перминова в прозрачном костюме Alberta Ferretti
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
«Серьезно больны»: Кобзон о Табакове и Гафте
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: актёр Еремеев вступился за сестру Карину Мишулину
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Кейт Миддлтон примерила тиару принцессы Дианы
Российским олимпийцам подарят форму
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Названы станции метро с самыми дешевыми квартирами
В Сочи построят отель из снега
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
09:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Легковушка врезалась в грузовик, перевозящий взрывоопасный груз в Приморье

Водитель Toyota Corolla погиб от полученных травм.

Владивосток, 7 декабря, PrimaMedia.

Водитель Toyota Corolla в районе 276 км автодороги «Осиновка — Рудная Пристань» в Приморье не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, перевозившим взрывоопасный груз. От полученных травм он умер на месте. Воспламенения груза не произошло, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

51-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался со стороны поселка Кавалерово в направлении села Чугуевка. При прохождении 276 км автодороги «Осиновка — Рудная Пристань» мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком HINO, перевозящего взрывоопасный груз. В результате удара тяжелые травмы получил водитель Toyota Corolla. Мужчина скончался на месте происшествия. Воспламенения груза не произошло.

На момент происшествия стаж вождения водителя «Тойоты» составлял 3 года. Стаж вождения 61-летнего водителя HINO составил 8 лет. Все необходимые документы (путевой лист, свидетельство, накладная, разрешение по допуску к перевозке опасных грузов) у водителя были в наличии.

Транспортное средство получило механические повреждения, в настоящий момент место происшествия ограждено, наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Кавалеровского района обеспечивает безопасный проезд транспортных средств.

По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства, спровоцировавшие ДТП.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Огненные» ребрышки под клюквенным соусом
«У солдата должен быть батя, который ждет»: теплая история о морозной якутской ночи
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Орешкин рассказал о будущем рубля
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь