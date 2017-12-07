Легковушка врезалась в грузовик, перевозящий взрывоопасный груз в Приморье

Владивосток, 7 декабря, PrimaMedia.

Водитель Toyota Corolla в районе 276 км автодороги «Осиновка — Рудная Пристань» в Приморье не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, перевозившим взрывоопасный груз. От полученных травм он умер на месте. Воспламенения груза не произошло, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

51-летний водитель автомобиля Toyota Corolla двигался со стороны поселка Кавалерово в направлении села Чугуевка. При прохождении 276 км автодороги «Осиновка — Рудная Пристань» мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком HINO, перевозящего взрывоопасный груз. В результате удара тяжелые травмы получил водитель Toyota Corolla. Мужчина скончался на месте происшествия. Воспламенения груза не произошло.

На момент происшествия стаж вождения водителя «Тойоты» составлял 3 года. Стаж вождения 61-летнего водителя HINO составил 8 лет. Все необходимые документы (путевой лист, свидетельство, накладная, разрешение по допуску к перевозке опасных грузов) у водителя были в наличии.

Транспортное средство получило механические повреждения, в настоящий момент место происшествия ограждено, наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Кавалеровского района обеспечивает безопасный проезд транспортных средств.