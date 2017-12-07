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09:39 (мск), источник: Volga News

В Нефтегорском районе при столкновении двух большегрузов погиб человек, еще двое пострадали

В четверг, 7 декабря, около 6:30 на территории Нефтегорского района столкнулись автомашины «Урал» и другой большегруз, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

В результате ДТП один из водителей погиб. В лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены пассажиры «Урала» — женщина и несовершеннолетний ребенок.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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