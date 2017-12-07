В Асбесте экс-сотрудница банка попала в тюрьму за хищение 20 миллионов

Сообщение о преступлении поступило в ОВД Асбеста в 2016 году от представителей службы безопасности кредитного учреждения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сыщиками из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, установлено, что в период с 2010 по 2013 год женщина похитила находящиеся на хранении в банке векселя, принадлежащие коммерческому предприятию.

В 2010 году работница банка предложила директору фирмы обменять простые векселя номиналом 3 млн рублей на процентные. Хозяину векселей на общую сумму 27 млн рублей идея понравилась, состоялась сделка.

Однако, как выяснилось позже, банковская служащая эту операцию должным образом не зарегистрировала в специальной автоматизированной системе, принятые к обмену векселя не погасила, оставив их у себя. За три года женщина совершила несколько таких липовых обменов. Фирме из общего вклада вернули только 6,5 млн рублей.

В ноябре 2016 года директор предприятия, которому принадлежали ценные бумаги, обратился в банк с просьбой обналичить все находившиеся на хранении векселя. Но вскоре выяснилось, что выполнить его просьбу не представляется возможным — ни денег, ни векселей к тому моменту уже не было.