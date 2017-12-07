Отец пятерых погибших детей сбежал из искитимской больницы

В Новосибирской области устанавливают местонахождение отца пятерых детей, погибших про пожаре в поселке Степной Искитимского района. Как говорится в ориентировке, у Владимира П., 1987 года рождения, нет при себе документов, удостоверяющих личность. «Не исключено, что он может использовать документы на чужое имя», — говорится в объявлении о розыске.

Предположительно, что вместе с Владимиром П. находятся две девушки. Одна из них, по словам пользователей социальных сетей, была с Владимиром П. во время пожара.

Следственным отделом по Искитимскому району поручено обеспечить принудительный привод Владимира П. для проведения следственных действий с его участием.

Напомним, третьего декабря, сгорел частный дом на трех хозяев в поселке Степной Искитимского района Новосибирской области. В одной из квартир погибли пятеро детей в возрасте от года до семи лет. Все остальные жильцы эвакуировались и не пострадали.

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«Предварительно установлено, что возможными причинами возгорания явились неосторожность при курении или короткое замыкание электропроводки на кухне. Возгорание произошло в ночное время, несовершеннолетние совместно с отцом, его сожительницей и двумя их гостями находились в доме. Взрослые были в состоянии алкогольного опьянения, поскольку накануне вечером распивали спиртное. В момент возгорания все в доме спали. При обнаружении задымления взрослые, проснувшись, покинули дом, спавших детей спасти не удалось в связи с быстрым распространением огня», — сообщили VN.ru в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Добавим, что вчера в СКР по региону в отношении Искитимского органа опеки было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Об этом VN.ru сообщил официальный представитель СУ СКР по региону Дмитрий Чечулин. Речь идет о «халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц».

Должностные лица органов социальной защиты населения знали о сложной ситуации в многодетной семье, но не обеспечили своевременную защиту прав и законных интересов малолетних детей. В результате третьего декабря сразу пять малышей погибли при пожаре.