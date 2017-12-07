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09:49 (мск), источник: УралПолит.ру

​В детсаду Асбеста воспитателем работала судимая мошенница

АСБЕСТ, 7 декабря, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура добилась увольнения воспитателя детского сада в Асбесте, которая была судима.

Прокуратура Асбеста проверила, как соблюдают закон в детском саду комбинированного вида Асбестовского городского округа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокурорская проверка показала, что с 3 ноября 2017 года на должность воспитателя логопедической группы принята женщина, которая ранее была заведующей в другом детсаду.

Установлено, что, в бытность заведующей, она совершила крупное мошенничество, за что была по суду оштрафована на 450 тыс. рублей.

«Преступление, совершенное указанным должностным лицом… относится к категории тяжких… В соответствии с федеральным законодательством лица, имевшие судимость за совершение тяжких преступлений, не могут быть допущены к педагогической деятельности и работе с детьми», — отмечает прокуратура.

Прокуратура города в адрес начальника управления образования Асбестовского городского округа внесла представление с требованием исправить сложившуюся ситуацию.

В итоге судимая воспитательница была уволена, а ее начальница — заведующая детсада, принявшая мошенницу на работу, получила выговор.

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