В детсаду Асбеста воспитателем работала судимая мошенница
АСБЕСТ, 7 декабря, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура добилась увольнения воспитателя детского сада в Асбесте, которая была судима.
АСБЕСТ, 7 декабря, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура добилась увольнения воспитателя детского сада в Асбесте, которая была судима.
Прокуратура Асбеста проверила, как соблюдают закон в детском саду комбинированного вида Асбестовского городского округа, сообщили в
Прокурорская проверка показала, что с 3 ноября 2017 года на должность воспитателя логопедической группы принята женщина, которая ранее была заведующей в другом детсаду.
Установлено, что, в бытность заведующей, она совершила крупное мошенничество, за что была по суду оштрафована на 450 тыс. рублей.
«Преступление, совершенное указанным должностным лицом… относится к категории тяжких… В соответствии с федеральным законодательством лица, имевшие судимость за совершение тяжких преступлений, не могут быть допущены к педагогической деятельности и работе с детьми», — отмечает прокуратура.
Прокуратура города в адрес начальника управления образования Асбестовского городского округа внесла представление с требованием исправить сложившуюся ситуацию.
В итоге судимая воспитательница была уволена, а ее начальница — заведующая детсада, принявшая мошенницу на работу, получила выговор.