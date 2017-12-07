Полицейским, обвиняемым в смерти тагильчанина, продлили срок ареста

Обвиняемые останутся под стражей до 7 апреля 2018 года.

Напомним, по версии семьи погибшего горожанина Станислава Головко, 27 сентября полицейские забрали его на допрос по подозрению в краже. После этого он скончался в больнице. Арестованные оперативники — Дмитрий Панов, Анатолий Быков и Егор Ялунин — свою вину не признают.

Полицейским вменяются две статьи УК: об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и о превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий.