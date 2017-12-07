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09:50 (мск), источник: ЕАН

Полицейским, обвиняемым в смерти тагильчанина, продлили срок ареста

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила продлил срок содержания под стражей троим полицейским, которые проходят по делу о смерти задержанного Станислава Головко, сообщает правозащитная организация «Зона права».

Обвиняемые останутся под стражей до 7 апреля 2018 года.

Напомним, по версии семьи погибшего горожанина Станислава Головко, 27 сентября полицейские забрали его на допрос по подозрению в краже. После этого он скончался в больнице. Арестованные оперативники — Дмитрий Панов, Анатолий Быков и Егор Ялунин — свою вину не признают.

Полицейским вменяются две статьи УК: об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и о превышении должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий.

По данным правозащитников, на трупе были зафиксированы 26 ран от ударов тупым предметом, девять сломанных ребер, проломленная в трех местах лобная кость, раздробленные пальцы на ногах и руках.

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