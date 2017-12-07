Омич пришел в «Мясную лавку» в центре города и изрезал себя ножом

Инцидент произошел вчера, 6 декабря, в половине шестого вечера. В павильон «Мясная лавка», находящийся на улице Красный Путь, 65, пришел очередной посетитель.

Как выяснилось позднее, это был не покупатель, а 31-летний муж одной из продавщиц. Он вступил в диалог с женщиной, находящейся за прилавком, в какой-то момент разговор перешел в скандал и молодые люди начали кричать, в итоге мужчина схватил нож и начал неистово тыкать в себя.

Перепуганные покупатели срочно вызвали скорую помощь. Омича доставили в ГБ-1, где врачи обнаружили у него колото-резаную рану груди и передней брюшной стенки с повреждением желудка. К счастью, жизни молодого мужчины сейчас ничего не угрожает.

Разбирательство показало, что супруги конфликтуют уже долгое время, и мужчина пришел, чтобы помириться с женой. Однако мирный разговор в мясной лавке опять перерос в конфликт, в итоге супруг решил себя изрезать на глазах жены.