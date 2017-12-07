Глава Минздрава пообещала жестко разобраться с больницей Алапаевска, в которой труп спрятали под лестницей

Алапаевск до сих пор гудит от страшной новости: в городской больнице умерший пациент пролежал трое суток под лестницей. Никто из медиков не обращал на тело внимания, даже когда запах уже стал невыносимым. Тревогу забили только родственники погибшего, которые приехали забрать разложившееся тело. Хоронить человека им пришлось в закрытом гробу.

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— Это ужасно! Как такое могло случиться, что мой брат просто пролежал в коридоре под лестницей? — возмущалась тогда сестра погибшего Ирина.

Сейчас ужасающая своим цинизмом история докатилась и до главы российского минздрава Вероники Скворцовой.

— Я обещаю, что приму самые жесткие меры в отношении этой истории, — сказала Скворцова после того, как депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин рассказал ей об этом случае.