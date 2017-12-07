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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Минздрава пообещала жестко разобраться с больницей Алапаевска, в которой труп спрятали под лестницей

О вопиющей ситуации ей доложили депутаты.

Алапаевск до сих пор гудит от страшной новости: в городской больнице умерший пациент пролежал трое суток под лестницей. Никто из медиков не обращал на тело внимания, даже когда запах уже стал невыносимым. Тревогу забили только родственники погибшего, которые приехали забрать разложившееся тело. Хоронить человека им пришлось в закрытом гробу.

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— Это ужасно! Как такое могло случиться, что мой брат просто пролежал в коридоре под лестницей? — возмущалась тогда сестра погибшего Ирина.

Сейчас ужасающая своим цинизмом история докатилась и до главы российского минздрава Вероники Скворцовой.

— Я обещаю, что приму самые жесткие меры в отношении этой истории, — сказала Скворцова после того, как депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин рассказал ей об этом случае.

Напомним, Виктор Харитонов (фамилия изменена по просьбе родственников, — Ред.) попал в больницу Артемовска еще 14 ноября с подозрением на инфаркт. Позже его отправили в Алапаевск, чтобы сделать томографию мозга. Здесь он внезапно умер из-за тромба внутри сосудов головного мозга. А после — пролежал под лестницей на кушетке три дня, пока его не забрали шокированные родственники.

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