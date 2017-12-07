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10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный сотрудник челябинского автосервиса угнал внедорожник клиента

И устроил гонки с полицией.

Вечером 6 декабря на Братьев Кашириных столкнулись большой внедорожник Toyota Sequoia и Калина. Джип протаранил легковушку и уехал. Полицейские оперативно получили информацию и начали розыск.

Вскоре экипаж ДПС заприметил машину с ориентировки. На требования остановиться, водитель прибавил газу. Но в пылу погони беглец вылетел с дороги.

— Наши сотрудники заблокировали его и задержали. Оказалось, что водитель пьян. Он работает в одном автосервисе. Внедорожник не его. Клиент загнал машину в сервис, а механик угнал ее.

В биографии задержанного полно пятен: прав он лишен, несколько раз получал штрафы и был судим. На него завели дело за хищение. Кроме того, ремонт побитого джипа обойдется в 800 тысяч рублей.

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