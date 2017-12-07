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10:13 (мск), источник: СуперОмск

В Кировском округе Омска иномарка вылетела на пешеходную зону после ДТП

Очередное ДТП на пересечении улицы 2-й Солнечной и улицы Коттеджной стало предметом обсуждения благодаря камере видеонаблюдения.

На кадрах видно, как водитель «ВАЗа» проявил невнимательность и преждевременно выехал на улицу 2-ю Солнечную, аккурат в корпус, ориентировочно, «ДЭУ Матиз».

От удара иномарка вылетела на пешеходную зону. К счастью, людей там не оказалось.

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Судя по силе удара, обошлось без травм.

Отметим, что перекресток часто становится местом ДТП, что фиксирует онлайн-камера.

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