В Кировском округе Омска иномарка вылетела на пешеходную зону после ДТП
Очередное ДТП на пересечении улицы 2-й Солнечной и улицы Коттеджной стало предметом обсуждения благодаря камере видеонаблюдения.
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Очередное ДТП на пересечении улицы 2-й Солнечной и улицы Коттеджной стало предметом обсуждения благодаря камере видеонаблюдения.
На кадрах видно, как водитель «ВАЗа» проявил невнимательность и преждевременно выехал на улицу 2-ю Солнечную, аккурат в корпус, ориентировочно, «ДЭУ Матиз».
От удара иномарка вылетела на пешеходную зону. К счастью, людей там не оказалось.
Судя по силе удара, обошлось без травм.
Отметим, что перекресток часто становится местом ДТП, что фиксирует