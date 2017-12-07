В Кировском округе Омска иномарка вылетела на пешеходную зону после ДТП

На кадрах видно, как водитель «ВАЗа» проявил невнимательность и преждевременно выехал на улицу 2-ю Солнечную, аккурат в корпус, ориентировочно, «ДЭУ Матиз».

От удара иномарка вылетела на пешеходную зону. К счастью, людей там не оказалось.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I7hcdg-D6qQ?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по силе удара, обошлось без травм.

Отметим, что перекресток часто становится местом ДТП, что фиксирует онлайн-камера.