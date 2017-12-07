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09:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области насмерть замерз 27-летний парень

Волонтеры разыскивали пропавшего около 2 недель.

Тело пропавшего 27-летнего парня нашли на окраине поселка Кантемировка в понедельник, 4 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Погибшего обнаружили около полуночи. Правоохранители не нашли следов насильственной смерти на теле. По предварительным данным, пропавший мог скончаться от переохлаждения. Точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

Волонтеры вели поиски 27-летнего парня в течение последних двух недель.

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