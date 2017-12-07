В Воронежской области насмерть замерз 27-летний парень
Волонтеры разыскивали пропавшего около 2 недель.
Волонтеры разыскивали пропавшего около 2 недель.
Тело пропавшего 27-летнего парня нашли на окраине поселка Кантемировка в понедельник, 4 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в
Погибшего обнаружили около полуночи. Правоохранители не нашли следов насильственной смерти на теле. По предварительным данным, пропавший мог скончаться от переохлаждения. Точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.
Волонтеры вели поиски 27-летнего парня в течение последних двух недель.