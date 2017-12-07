Рейс из Самары в Москву задержали на 6,5 часов из-за происшествия в Шереметьево

Источник: Reuters

Самарские пассажиры провели ночь в аэропорте. Их рейс задержали на 6,5 часов.

Самолет должен был вылететь из Курумоча в Москву в 21:35 в среду, 6 декабря, однако авиакомпания приняла решение вылет отложить. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рассказали в пресс-службе самарской воздушной гавани.

Вылетел рейс в столицу только в 4:08.