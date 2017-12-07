Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Высоцкая показала, как лишилась волос ради съемок в фильме
Холодный климат грозит раком
Названа самая высокоплачиваемая певица мира
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Ани Лорак в соблазнительном боди снимается в клипе (фото)
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Глава НАТО заговорил о решении Путина снова стать президентом
МОК в растерянности: символика РФ озадачила
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Кейт Миддлтон примерила тиару принцессы Дианы
Российским олимпийцам подарят форму
Годы не властны: Алфёрова в чёрном платье восхитила Сеть - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
8На Бали проснулся вулкан Агунг
10:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Рейс из Самары в Москву задержали на 6,5 часов из-за происшествия в Шереметьево

Самолет латвийской авиакомпании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта.

Источник: Reuters

Самарские пассажиры провели ночь в аэропорте. Их рейс задержали на 6,5 часов.

Самолет должен был вылететь из Курумоча в Москву в 21:35 в среду, 6 декабря, однако авиакомпания приняла решение вылет отложить. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рассказали в пресс-службе самарской воздушной гавани.

Вылетел рейс в столицу только в 4:08.

Задержка связана происшествием в Шереметьево. По данным межрегиональной транспортной прокуратуры, 6 декабря в московском аэропорте самолет латвийской авиакомпании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Что изменилось на улицах Москвы после введения платной парковки?
Отец пятерых детей, погибших на пожаре, сбежал из больницы
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Орешкин рассказал, что будет с рублем
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Принц Джордж сыграл в школьном рождественском спектакле Мальчик попробовал себя в качестве актера.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь