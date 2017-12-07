В Калининграде разыскали водителя, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП

Источник: Аргументы и факты

Как сообщалось ранее, авария произошла рано утром 5 декабря на улице Александра Невского. 13-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехала машина. Водитель остановился, помог сесть девочке в машину и довез до школы. При этом в полицию водитель о ДТП не сообщил.

«6 декабря личность водителя установили. Женщину 1960-го года рождения вызвали для дачи показаний, во время которой она полностью созналась в содеянном и пояснила, что находилась в шоковом состоянии после наезда на ребенка. На вопрос, почему она сутки не сообщала в полицию о произошедшем, женщина ответить не смогла», — рассказали в МВД.

Отметим, что ребенка, получившего травмы во время ДТП, пришлось госпитализировать.