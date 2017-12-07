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10:13 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде разыскали водителя, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП

В Калининграде разыскали водителя, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП. Нарушителем оказалась 57-летняя автоледи, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщалось ранее, авария произошла рано утром 5 декабря на улице Александра Невского. 13-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехала машина. Водитель остановился, помог сесть девочке в машину и довез до школы. При этом в полицию водитель о ДТП не сообщил.

«6 декабря личность водителя установили. Женщину 1960-го года рождения вызвали для дачи показаний, во время которой она полностью созналась в содеянном и пояснила, что находилась в шоковом состоянии после наезда на ребенка. На вопрос, почему она сутки не сообщала в полицию о произошедшем, женщина ответить не смогла», — рассказали в МВД.

Отметим, что ребенка, получившего травмы во время ДТП, пришлось госпитализировать.

За такое правонарушение автовладелице грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет, административный арест на срок до пятнадцати суток, а так же штраф в размере 30 тысяч рублей.

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