Житель Октябрьска украл в электричке рюкзак с ноутбуком и деньгами
С заявлением о пропаже личных вещей в дежурную часть Сызранского линейного отдела обратилась 18-летняя самарчанка.
С заявлением о пропаже личных вещей в дежурную часть Сызранского линейного отдела обратилась 18-летняя самарчанка.
Девушка рассказала, что перед прибытием на станцию Сызрань-1 на электропоезде сообщением «Мирная — Сызрань» она обнаружила пропажу лежавшего на багажной полке рюкзака, в котором находились ноутбук, деньги и личные вещи.
Потерпевшая сообщила, что ей был причинен значительный ущерб, оцененный на сумму более 27 тыс. рублей.
В ходе
Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п."в ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщила