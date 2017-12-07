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11:20 (мск), источник: Volga News

Житель Октябрьска украл в электричке рюкзак с ноутбуком и деньгами

С заявлением о пропаже личных вещей в дежурную часть Сызранского линейного отдела обратилась 18-летняя самарчанка.

Девушка рассказала, что перед прибытием на станцию Сызрань-1 на электропоезде сообщением «Мирная — Сызрань» она обнаружила пропажу лежавшего на багажной полке рюкзака, в котором находились ноутбук, деньги и личные вещи.

Потерпевшая сообщила, что ей был причинен значительный ущерб, оцененный на сумму более 27 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими было установлено, что рюкзак похитил следовавший в этом же вагоне пассажир, сошедший несколькими станциями ранее. Им оказался 29-летний житель Октябрьска, у него была изъята часть похищенного имущества. После задержания он сознался в содеянном.

Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п."в ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщила пресс-служба ведомства.

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