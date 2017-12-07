В Самаре застрявшую на путях Toyota RAV4 пришлось вытаскивать трамваю

Как сообщили ProGorodSamara.ru очевидцы, в районе ТЦ «Май» он по непонятным причинам во время снегопада решил проверить проходимость своего авто по трамвайным путям. Опытным путем автомобилист удостоверился, что кроссовер — это не вездеход, и застрял в сугробе. В итоге ему на помощь пришел водитель трамвая, который с помощью троса вытянул попавший в «плен» автомобиль.