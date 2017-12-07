Пенсионерку переехали сразу два автомобиля в Нижегородской области
Женщина погибла на месте происшествия.
Женщина погибла на месте происшествия.
Страшное
Трагедия произошла около шести часов вечера на 46-м километре автодороги «Нижний Новгород — Саратов». 46-летний водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Вслед за «Мерседесом» ту же женщину переехал еще один автомобиль — «Лада Калина», двигавшаяся за иномаркой.
В результате пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Ее тело было доставлено в ближайший морг.