Пенсионерку переехали сразу два автомобиля в Нижегородской области

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в среду, 6 декабря, в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области — под колесами сразу двух автомобилей погибла пожилая женщина. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла около шести часов вечера на 46-м километре автодороги «Нижний Новгород — Саратов». 46-летний водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Вслед за «Мерседесом» ту же женщину переехал еще один автомобиль — «Лада Калина», двигавшаяся за иномаркой.