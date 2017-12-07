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10:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Пенсионерку переехали сразу два автомобиля в Нижегородской области

Женщина погибла на месте происшествия.

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в среду, 6 декабря, в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области — под колесами сразу двух автомобилей погибла пожилая женщина. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла около шести часов вечера на 46-м километре автодороги «Нижний Новгород — Саратов». 46-летний водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Вслед за «Мерседесом» ту же женщину переехал еще один автомобиль — «Лада Калина», двигавшаяся за иномаркой.

В результате пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Ее тело было доставлено в ближайший морг.

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