В Ростовской области полицейского оштрафовали за получение крупной взятки

Как установил суд, в марте этого года полицейский получил от подозреваемого в мошенничестве 500 тыс. рублей взятки. За эти деньги следователь полиции обещал прекратить уголовное преследование. После того, как полицейский получил деньги, его задержали сотрудники ФСБ.