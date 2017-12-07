В Ростовской области полицейского оштрафовали за получение крупной взятки
Суд признал виновным бывшего следователя отдела полиции города Шахты Алексея Харавина в получении 500 тыс. рублей взятки (п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), об этом сообщает
Суд признал виновным бывшего следователя отдела полиции города Шахты Алексея Харавина в получении 500 тыс. рублей взятки (п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), об этом сообщает
Как установил суд, в марте этого года полицейский получил от подозреваемого в мошенничестве 500 тыс. рублей взятки. За эти деньги следователь полиции обещал прекратить уголовное преследование. После того, как полицейский получил деньги, его задержали сотрудники ФСБ.
Шахтинский городской суд приговорил Алексея Харавина к штрафу в 3 млн руб. и запретил на два года работать в правоохранительных органах.