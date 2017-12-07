В Нижнем Новгороде десять мужчин и женщин разгромили сауну

По предварительным данным, семь мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 24 лет «гуляли» в одной из саун Автозаводского района. Во время отдыха они повредили имущество банного комплекса — сантехнику, диван, дверь и бильярдный стол. Возмещать ущерб — около 50 тысяч рублей — они не захотели.