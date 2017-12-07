Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Кремль ответил на вопрос об ответственности Мутко за решение МОК
«У нас шок»: посол Палестина в РФ о решении Трампа об Иерусалиме
Образ дня: Лена Перминова в прозрачном костюме Alberta Ferretti
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Глава НАТО заговорил о решении Путина снова стать президентом
МОК в растерянности: символика РФ озадачила
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Литвинова, Снигирь и Безрукова посетили светский вечер в Москве
Ани Лорак в соблазнительном боди снимается в клипе (фото)
Годы не властны: Алфёрова в чёрном платье восхитила Сеть - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
8На Бали проснулся вулкан Агунг
11:04 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде десять мужчин и женщин разгромили сауну

В банном комплексе отдыхали молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет.

В Нижнем Новгороде пьяная компания разгромили сауну. Хулиганов смогли задержать сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, семь мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 24 лет «гуляли» в одной из саун Автозаводского района. Во время отдыха они повредили имущество банного комплекса — сантехнику, диван, дверь и бильярдный стол. Возмещать ущерб — около 50 тысяч рублей — они не захотели.

В итоге посетителей комплекса задержали и передали полицейским для выяснения всех обстоятельств.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Не чаем и не молоком. Эксперт - чем нельзя запивать таблетки
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Орешкин рассказал, что будет с рублем
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Принц Джордж сыграл в школьном рождественском спектакле Мальчик попробовал себя в качестве актера.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь