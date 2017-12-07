В МВД по Пермскому краю прокомментировали стрельбу в Краснокамске
По фактам происшествия проводят проверку.
По фактам происшествия проводят проверку.
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«Утром 6 декабря в отдел полиции города Краснокамска поступили сообщения о том, что у двух маршрутных автобусов повреждены окна. Пострадавших нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — прокомментировали происшествие в ГУ МВД по Пермскому краю.
Напомним, утром 6 декабря в Краснокамске обстреляны два рейсовых автобуса, перевозивших пассажиров по направлению Краснокамск — Пермь. Оба автобуса принадлежат одному предпринимателю. Он считает, что стрельбу «организовали» конкуренты. Также из источников, знакомых с ситуацией, известно, что в прошлом месяце нападениям подвергались автобусы других перевозчиков. По ним также стреляли (предположительно из пневматического оружия) и били стёкла кирпичами.