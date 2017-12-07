В МВД по Пермскому краю прокомментировали стрельбу в Краснокамске

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю разъяснили ситуацию со стрельбой по автобусам в Краснокамске.

«Утром 6 декабря в отдел полиции города Краснокамска поступили сообщения о том, что у двух маршрутных автобусов повреждены окна. Пострадавших нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — прокомментировали происшествие в ГУ МВД по Пермскому краю.