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11:06 (мск), источник: АиФ Прикамье

В МВД по Пермскому краю прокомментировали стрельбу в Краснокамске

По фактам происшествия проводят проверку.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю разъяснили ситуацию со стрельбой по автобусам в Краснокамске.

«Утром 6 декабря в отдел полиции города Краснокамска поступили сообщения о том, что у двух маршрутных автобусов повреждены окна. Пострадавших нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — прокомментировали происшествие в ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, утром 6 декабря в Краснокамске обстреляны два рейсовых автобуса, перевозивших пассажиров по направлению Краснокамск — Пермь. Оба автобуса принадлежат одному предпринимателю. Он считает, что стрельбу «организовали» конкуренты. Также из источников, знакомых с ситуацией, известно, что в прошлом месяце нападениям подвергались автобусы других перевозчиков. По ним также стреляли (предположительно из пневматического оружия) и били стёкла кирпичами.

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