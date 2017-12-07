В Воронеже 15-летний подросток попал под колеса иномарки на «зебре»
Автомобиль Hyundai Tucson сбил 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в отделе пропаганды ГИБДД по Воронежу.
Автомобиль Hyundai Tucson сбил 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в отделе пропаганды ГИБДД по Воронежу.
ДТП произошло в 14:40 в среду, 6 декабря. Подросток переходил дорогу у дома № 41 по улице Сакко и Ванцетти. За рулем иномарки был 57-летний мужчина. Мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у пешехода закрытый перелом правой лодыжки. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сотрудники ГИБДД напомнили водителям, что приближаясь к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость. Пешеходы, прежде чем переходить дорогу, должны убедиться, что машины их пропускают. В темное время суток жителям советуют носить светоотражающие элементы на одежде.