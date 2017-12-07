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11:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 15-летний подросток попал под колеса иномарки на «зебре»

Автомобиль Hyundai Tucson сбил 15-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в отделе пропаганды ГИБДД по Воронежу.

ДТП произошло в 14:40 в среду, 6 декабря. Подросток переходил дорогу у дома № 41 по улице Сакко и Ванцетти. За рулем иномарки был 57-летний мужчина. Мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у пешехода закрытый перелом правой лодыжки. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сотрудники ГИБДД напомнили водителям, что приближаясь к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость. Пешеходы, прежде чем переходить дорогу, должны убедиться, что машины их пропускают. В темное время суток жителям советуют носить светоотражающие элементы на одежде.

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