В Воронеже 15-летний подросток попал под колеса иномарки на «зебре»

ДТП произошло в 14:40 в среду, 6 декабря. Подросток переходил дорогу у дома № 41 по улице Сакко и Ванцетти. За рулем иномарки был 57-летний мужчина. Мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у пешехода закрытый перелом правой лодыжки. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.