Шаурму с антисанитарией и мухами временно закрыли в Нижегородской области

В Нижегородской области временно закрыли киоск с шаурмой, в котором были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Специалисты проверили киоск «Шаурма», расположенный на улице Школьной в поселке Мулино Нижегородской области и принадлежащий индивидуальному предпринимателю Каджику Григоряну, и выяснили, что площадь помещения не соответствует мощности организации, в киоске нет ни туалета, ни моющих и дезинфицирующих средств, а в медицинских книжках сотрудников отсутствуют необходимые отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, а также обнаружили прочие нарушения. Кроме того, в киоске завелись вредные насекомые — мухи.