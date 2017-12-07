Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова примерила образ Мэри Поппинс на съемках новогоднего шоу
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Жириновский прокомментировал отстранение России от Олимпиады
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Образ дня: Лена Перминова в прозрачном костюме Alberta Ferretti
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Глава НАТО заговорил о решении Путина снова стать президентом
МОК в растерянности: символика РФ озадачила
СМИ: актёр Еремеев вступился за сестру Карину Мишулину
Актера Еремеева признали сыном Спартака Мишулина
Литвинова, Снигирь и Безрукова посетили светский вечер в Москве
Ани Лорак в соблазнительном боди снимается в клипе (фото)
Годы не властны: Алфёрова в чёрном платье восхитила Сеть - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
8На Бали проснулся вулкан Агунг
11:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Шаурму с антисанитарией и мухами временно закрыли в Нижегородской области

Нарушения были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора.

В Нижегородской области временно закрыли киоск с шаурмой, в котором были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Специалисты проверили киоск «Шаурма», расположенный на улице Школьной в поселке Мулино Нижегородской области и принадлежащий индивидуальному предпринимателю Каджику Григоряну, и выяснили, что площадь помещения не соответствует мощности организации, в киоске нет ни туалета, ни моющих и дезинфицирующих средств, а в медицинских книжках сотрудников отсутствуют необходимые отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, а также обнаружили прочие нарушения. Кроме того, в киоске завелись вредные насекомые — мухи.

В связи с этим принято решение приостановить деятельность киоска на 30 суток. За это время предприниматель должен устранить все нарушения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Что изменилось на улицах Москвы после введения платной парковки?
Отец пятерых детей, погибших на пожаре, сбежал из больницы
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Орешкин рассказал, что будет с рублем
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Принц Джордж сыграл в школьном рождественском спектакле Мальчик попробовал себя в качестве актера.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь