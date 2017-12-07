Шаурму с антисанитарией и мухами временно закрыли в Нижегородской области
Нарушения были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора.
Нарушения были выявлены в ходе проверки Роспотребнадзора.
В Нижегородской области временно закрыли киоск с шаурмой, в котором были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает
Специалисты проверили киоск «Шаурма», расположенный на улице Школьной в поселке Мулино Нижегородской области и принадлежащий индивидуальному предпринимателю Каджику Григоряну, и выяснили, что площадь помещения не соответствует мощности организации, в киоске нет ни туалета, ни моющих и дезинфицирующих средств, а в медицинских книжках сотрудников отсутствуют необходимые отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, а также обнаружили прочие нарушения. Кроме того, в киоске завелись вредные насекомые — мухи.
В связи с этим принято решение приостановить деятельность киоска на 30 суток. За это время предприниматель должен устранить все нарушения.