В Калининграде полиция разыскивает 14-летнего школьника
Полиция Калининграда разыскивает пропавшего 14-летнего Дмитрия Скоробогатых. Об этом сообщает
Полиция Калининграда разыскивает пропавшего 14-летнего Дмитрия Скоробогатых. Об этом сообщает
В среду утром, 6 декабря, подросток ушёл из дома в Московском районе в школу. До настоящего времени он не вернулся.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего школьника, полиция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 8 (4012) 552−402, 552−421, 02, 102 или 112.