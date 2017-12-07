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11:18 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде полиция разыскивает 14-летнего школьника

Полиция Калининграда разыскивает пропавшего 14-летнего Дмитрия Скоробогатых. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В среду утром, 6 декабря, подросток ушёл из дома в Московском районе в школу. До настоящего времени он не вернулся.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего школьника, полиция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 8 (4012) 552−402, 552−421, 02, 102 или 112.

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