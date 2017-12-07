Лискинец получил 3 года колонии за избиение полицейского

Лискинский райсуд приговорил 40-летнего местного жителя к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина сломал полицейскому руку. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила помощник судьи Елена Костюченко в среду, 6 декабря.

Инцидент произошел 8 августа 2017 года. Полицейские задержали лискинца за появление в общественном месте в нетрезвом виде и доставили в участковый пункт полиции у Центрального рынка. При составлении административного протокола мужчина стал оскорблять полицейских. Участковый дважды потребовал прекратить выражаться. На что задержанный ударил его ногой по правой руке. Полицейскому диагностировали перелом кисти.