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11:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Лискинец получил 3 года колонии за избиение полицейского

Мужчина сломал участковому руку.

Лискинский райсуд приговорил 40-летнего местного жителя к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина сломал полицейскому руку. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила помощник судьи Елена Костюченко в среду, 6 декабря.

Инцидент произошел 8 августа 2017 года. Полицейские задержали лискинца за появление в общественном месте в нетрезвом виде и доставили в участковый пункт полиции у Центрального рынка. При составлении административного протокола мужчина стал оскорблять полицейских. Участковый дважды потребовал прекратить выражаться. На что задержанный ударил его ногой по правой руке. Полицейскому диагностировали перелом кисти.

Мужчину осудили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов в отношении двух детей.

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